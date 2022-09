Nasdaq, S&P 500 Futures rutschen vor dem datenlastigen Donnerstag - Tesla, EV Peers und Eisenbahnaktien im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die US-Index-Futures deuten auf eine leicht niedrigere Eröffnung an der Wall Street am Donnerstag hin, wobei die Stimmung die Unentschlossenheit der Händler vor dem wichtigen US-Einzelhandelsumsatzbericht widerspiegelt. Am Mittwoch erholten sich die US-Aktien von dem steilen Ausverkauf der vorangegangenen Sitzung und schlossen fest im grünen Bereich, teilweise unterstützt durch den Bericht über die Erzeugerpreisinflation, der eine Abkühlung der Jahresraten der… Hier weiterlesen