Nasdaq-Hot Stock: Nel Asa – was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Liebe Leser, der Wochenausklang in den USA war so erfreulich wie auch an den deutschen Märkten. Der große Wasserstoff-Wert Nel Asa konnte sich mit dem kleinen Plus von gut 1 % deutlich aufwärts entwickeln. Auch in Europa sind damit die Vorzeichen zumindest etwas besser geworden. Der Titel konnte etwa an den europäischen Börsen die wichtige Marke von 1,20 Euro überwinden.… Hier weiterlesen