Nasdaq-Anpassung: Was bedeutet das für Apple, Microsoft, Nvidia & Co.?

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Nasdaq hat in diesem Jahr den Dow Jones um Längen abgehängt. Denn während der altehrwürdige US-Leitindex gerade einmal ein Plus von 5% aufweist, kletterte das Technologie-Barometer bereits um mehr als 40%. Das liegt zum einen natürlich an der sensationellen Rallye der Technologiewerte, die gerade durch den KI-Hype zusätzlich befeuert...