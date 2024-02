Nasdaq Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs der Nasdaq hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Nasdaq-Aktie damit 7,68 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,22 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,81 Prozent, und die Nasdaq liegt aktuell 10,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung für dieses Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten der Nasdaq 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, wodurch der Titel langfristig das Rating "Gut" erhält. Für den aktuellen Kurs von 55,42 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 23,3 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 68,33 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, und insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nasdaq eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nasdaq daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Nasdaq von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

