Nasdaq Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwei Wochen wurde die Nasdaq von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend negative Themen rund um die Nasdaq angesprochen. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei schlussendlich 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nasdaq verläuft derzeit bei 52,6 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 55,99 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,44 Prozent aufgebaut, was die Einstufung "Gut" rechtfertigt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 53,79 USD, was einer aktuellen Differenz von +4,09 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Gut".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über die Nasdaq in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über die Nasdaq wurde deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist die Nasdaq mit einem Wert von 23,08 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,39, womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

