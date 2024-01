Nasdaq Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die Nasdaq-Analyse: Analysten bewerten die Nasdaq insgesamt positiv, da 6 Kaufempfehlungen und 2 neutrale Empfehlungen vorliegen. Es gibt keine negativen Bewertungen aus den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Nasdaq liegt bei 67,38 USD, was eine potenzielle Steigerung von 21,03 Prozent vom aktuellen Kurs von 55,67 USD bedeutet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 23,08, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Nasdaq eine Performance von -3,68 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -22,6 Prozent bedeutet. Die Dividendenrendite liegt bei 1,78 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Dividendenpolitik der Nasdaq als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die Nasdaq daher eine Bewertung von "Gut" aufgrund der Kauf- und neutralen Empfehlungen, des KGV und einer potenziellen Kurssteigerung, jedoch auch einer Branchen- und Sektor-Underperformance sowie einer negativen Dividendenrendite.

Nasdaq kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nasdaq jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nasdaq-Analyse.

Nasdaq: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...