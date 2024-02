Nasdaq Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der Aktienkurs der Nasdaq verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,47 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 9,57 Prozent, was bedeutet, dass die Nasdaq-Aktie im Branchenvergleich um -14,03 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,29 Prozent, wobei die Nasdaq-Aktie 8,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Nasdaq-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,56 Prozent, was 4,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,74) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nasdaq-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Nasdaq-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bezüglich des durchschnittlichen Kursziels auf Basis der Analystenmeinungen liegt dieses bei 68,33 USD, was einem potenziellen Anstieg der Aktie um 21,61 Prozent entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Nasdaq-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nasdaq-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,76) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für die Nasdaq-Aktie.

Nasdaq kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nasdaq jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nasdaq-Analyse.

