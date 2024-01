Nasdaq Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nasdaq-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 47,19 aufweist. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Nasdaq-Aktie basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Nasdaq-Aktie mit -3,68 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,11 Prozent aufweist, liegt die Nasdaq mit 23,79 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über die Nasdaq-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft. Allerdings haben tiefere Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt 6 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen von Analysten in den letzten 12 Monaten für die Nasdaq-Aktie vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Nasdaq liegt bei 67,38 USD, was einem potenziellen Wachstum von 18,81 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 56,71 USD notiert war. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

