Nasdaq 100 und MSCI World Information Technology Index zeigen die Risiken klar auf

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, am 31. März war es so weit! In einem ausgesprochen festlichen Ambiente durften mein langjähriger Freund Thomas Müller und ich den „Goldenen Bullen“ für die Fondsinnovation des Jahres 2023 im Bayerischen Hof in München in Empfang nehmen. Wer hätte das gedacht! Ausgezeichnet wurden wir vom Finanzen Verlag für die Anlagestrategie...