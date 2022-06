Nasdaq 100: Zeichen der Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Während in Deutschland die Aktienmärkte zuletzt im hohen Tempo gen Süden rauschten, zeigten sich die Börsen in den USA etwas freundlicher. Eine besonders große Erholung gab es beim Nasdaq 100 zu sehen, der am Donnerstag um 1,47 Prozent zulegen und sich damit mehr als doppelt so gut wie der Dow Jones entwickeln könnte. Konkrete Gründe für die erfreuliche Performance des… Hier weiterlesen