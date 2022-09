Nasdaq 100: Weiter auf Erholungskurs - EMA50 zurückerobert!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Nach einer dreiwöchigen Korrekturbewegung haben die US-Aktienmärkte in der vergangenen Woche wieder zulegen können. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte beendete Handelswoche 36 mit Zuwächsen von 2,66 Prozent. Für den breit gefassten S&P 500 ging es per Saldo um 3,65 Prozent aufwärts. Und der Technologiewerteindex Nasdaq 100 beendete die letzte Woche sogar mit etwas mehr als 4 Prozent im Plus. Der Nasdaq… Hier weiterlesen