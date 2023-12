Nascent Biotech Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Nascent Biotech in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nascent Biotech liegt bei 78,85, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Nascent Biotech in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Nascent Biotech derzeit -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +65 Prozent beläuft. Insbesondere aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher insgesamt eine Einstufung als "Neutral" für die beiden Zeiträume.