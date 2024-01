Nascent Biotech Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Nascent Biotech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,1615 USD liegt, was einem Unterschied von +61,5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-10,28 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Nascent Biotech-Aktie.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nascent Biotech ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung bezüglich Nascent Biotech. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Nascent Biotech diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nascent Biotech liegt bei 74, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 58,84 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.