Nasb Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Nasb-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 29,47 USD verläuft. Der Aktienkurs von 32,28 USD liegt damit um +9,54 Prozent über dieser Linie, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 30,3 USD, was einer Differenz von +6,53 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Nasb-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 25,32 und wird als "Gut" eingestuft, während der RSI25 für 25 Tage mit 24,6 ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Nasb-Aktie derzeit bei 3,33 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 139 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -135,67 Prozent und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Nasb-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Dividendenrendite sowie des Sentiments und des Buzz ein Gesamtrating von "Schlecht".