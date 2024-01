Nasb Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten 200 Handelstagen hat die Nasb-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 29,54 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,87 USD, was einem Unterschied von +1,12 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 28,25 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,73 Prozent), erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert der Nasb-Aktie derzeit bei 9,3, was bedeutet, dass die Börse 9,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Nasb zahlt. Dies ist 40 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 15. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nasb mit 3,56 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 138,81 Prozent auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt -135, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung erhält.

Das Stimmungsbild bei Nasb hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurde. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Nasb daher in dieser Stufe eine "schlecht"-Bewertung.