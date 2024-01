Narwal präsentiert die weltweit leistungsstärksten Saugmopps auf der CES 2024

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die Smart Cleaning Revolution: Narwal stellt die Freo X Serie und S10 Pro vorNarwal (https://bit.ly/3voj4k0), ein Innovationsführer bei Haushaltsrobotern, stellt mit Narwal Freo X Ultra und Narwal Freo X Plus – den intelligentesten und leistungsstärksten Saugmopps der Welt – wegweisende Reinigungslösungen vor. Zudem feiert der vielseitige Handstaubsauger Narwal S10 Pro sein Debüt auf der CES.„Mit diesen innovativen Funktionen verfolgt Narwal ein klar definiertes Ziel: die wirklichen Probleme bei der Reinigung des Haushalts zu lösen. Frühere stationäre Staubsauger stellten Benutzerinnen und Benutzer vor Probleme wie Restschmutz, Lärm und feststeckende Haare. Um dieses Problem zu überwinden, haben wir ein freihändiges, unabhängiges Staubbehandlungssystem entwickelt, das dem Roboter ermöglicht, die Müllentsorgung intern zu erledigen. Dabei entstehen keinerlei Rückstände und wird eine erstaunliche Geräuschreduzierung von 36 % erzielt", berichtet Junbin Zhang, Gründer und CEO von Narwal Robotics. „Darüber hinaus haben wir eine innovative Bürste entwickelt, in der sich keine Haare verheddern. Mithilfe des U-Pipe High-Efficiency Air Flow System werden die Haare direkt von der Bürste in den Staubbeutel gesaugt. Dort können die Haare bis zu 7 Wochen lang bleiben, ohne dass sich die Benutzer um die Reinigung kümmern müssen."Freo X Serie: Herausragende Leistung, minimale WartungNarwal stellt zwei wegweisende Staubsauger- und Mopproboter vor, den Freo X Ultra und den Freo X Plus, die mit einem geschlossenen Staubbehandlungssystem, der weltweit ersten verhedderungsfreien schwebenden Bürste, der AI DirtSense™ Technologie und einer millimetergenauen Tri-Laser-Hindernisvermeidung ausgestattet sind.- Neue Maßstäbe bei der SaugkraftMit einer Drehzahl des Gebläses von bis zu 60.000 U/min liefert das U-förmige Luftkanaldesign eine beispiellose Saugleistung von 8.200 Pa (X Ultra) und 7.800 Pa (X Plus) – damit sind sie die leistungsstärksten Staubsaugeroboter auf dem Markt.- Geschlossene Lösung zur StaubbehandlungDer Freo X Ultra und der Freo X Plus sammeln und kompaktieren den Staub im Inneren des Roboters, sodass häufige Entleerungen der Vergangenheit angehören. Der Staub wird in einem praktischen Staubbeutel aufbewahrt, wo er bis zu 7 Wochen lang bleiben kann, ohne dass er entleert werden muss. Dieses System ist innerhalb des Roboters installiert, sodass Verstopfungen und eine Lärmentwicklung von der Intensität eines Düsentriebwerks wie bei herkömmlichen stationären Entleerungslösungen vermieden werden.- Zertifizierte 100 % verhedderungsfreie TechnologieNarwal führt eine schwebende Bürste ein, die das Verheddern von Haaren verhindert und eine effiziente Reinigung gewährleistet. Die von den renommierten internationalen Testinstituten SGS und TÜV Rheinland zertifizierte Technologie nimmt nachweislich 95,6 % der Haare bei 0 % Verhedderung auf.- DirtSense™ Technologie für hocheffizientes BodenwischenMithilfe von KI und optischer Technologie erkennt DirtSense™ verschmutzte Bodenbereiche während des Wischens und sorgt für eine gründliche Reinigung. Die Reuleaux Triangular Scrubbing Mops zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Schrubbleistung aus, während der EdgeSwing™ Modus effektiv in die Ecken vordringt.- Steuerung und NavigationTri-Laser-Objektvermeidung mit Millimetergenauigkeit, LiDAR SLAM 4.0-Integration und App-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Navigation und Bedienung. Als branchenweit erstes Gerät verfügt der Freo X Ultra über eine Touchscreen-Steuerung an der Basisstation.- Unterstützung jedes LebensstilsUm unterschiedlichen Benutzerpräferenzen gerecht zu werden, bietet Narwal sowohl den vollausgestatteten X Ultra mit einer selbstreinigenden Basisstation als auch den preisgünstigen X Plus an, der über den überragenden Funktionsumfang ohne die Selbstreinigungsfunktion verfügt.Narwal S10 Pro: schlank, schnell, stylishDer Narwal S10 Pro zeichnet sich durch eine beispiellose Benutzerfreundlichkeit aus und integriert anspruchsvolle Funktionen für ein unkompliziertes und müheloses Reinigungserlebnis.- Makellose Böden mit leistungsstarker Mopp- und SaugtechnologieDer Narwal S10 Pro, der erstmals auf der CES präsentiert wurde, setzt neue Maßstäbe in der Kategorie der handgeführten Nass-Trocken-Staubsauger. Dieses elegante Gerät gewährleistet makellos reine Böden mit einem hocheffizienten Wischmopp, der einen Wischdruck von 17 N, eine Saugleistung von 76 AW und eine Selbstreinigung durch 32 Wasserstrahlen bereitstellt.- 360-Grad-Reinigung für mühelose SauberkeitNeben seiner Eleganz zeichnet sich der Narwal S10 Pro auch durch sein intelligentes Design aus. Mit einem Handgriff, der sich flach hinlegen und leicht um bis zu 63 Grad nach links und rechts drehen lässt, gelangt er problemlos unter Möbel, und sein Rand-zu-Rand-Mopp erreicht jede Ecke. Bei einer Entkeimungsrate von 99,99 % wird die Abfallentsorgung durch die Trennung von festem Material und Flüssigkeiten vereinfacht. Nach dem Gebrauch sorgt der S10 Pro in der Ladestation für seine selbsttätige Reinigung und Trocknung, sodass jederzeit eine reibungslose und hygienische Reinigung möglich ist.Verfügbarkeit und PreisgestaltungFreo X Ultra (https://bit.ly/3RNH3R9): UVP 1.499 US-Dollar, erhältlich ab März in den USA und in Europa (1299 Euro).Freo X Plus: UVP 469 US-Dollar, erhältlich ab März in den USA und im April in Europa (429 Euro).S10 Pro: UVP 449 US-Dollar, Markteinführung im April in den USA.Automatisches Wasseraustausch-System (https://bit.ly/3RZ3iVC): Erhältlich in den USA für 299 US-Dollar, Markteinführung in Europa im April.KaufhinweiseAlle Produkte sind bei www.narwal.com und Amazon erhältlich.Innovation erleben auf der CESEntdecken Sie die wegweisenden Innovationen von Narwal am CES-Stand 50532, Venetian Expo.Informationen zu NarwalNarwal zeichnet sich dadurch aus, seinen Anwenderinnen und Anwendern durch den Einsatz hochmoderner Technologien makellose Böden zu ermöglichen. Das Unternehmen zählt zu den fünf größten Herstellern von Reinigungsrobotern mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen US-Dollar und bedient mehr als 1,8 Millionen Haushalte. Narwal hat über 26 Millionen US-Dollar bei Investoren wie Sequoia Capital, Hillhouse Capital, ByteDance (Muttergesellschaft von TikTok) und anderen aufgenommen. Mit seinen mehr als 700 Forschern und Wissenschaftlern aus allen Teilen der Welt hat Narwal zahlreiche technologische Durchbrüche auf verschiedenen Gebieten erzielt und prestigeträchtige internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den Edison Gold Award für Innovation und Time Magazine's Best Inventions (https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftime.com%2Fcollection%2Fbest-inventions-2020%2F5911386%2Fnarwal-t10%2F&esheet=53435272&newsitemid=20230627077820&lan=en-US&anchor=Time+Magazine%26%238217%3Bs+Best+Inventions+of+2020&index=2&md5=74e340dbed6ed0532d07c220849b04ba).Medienanfragen:Molly Wong, molly@global.narwal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310249/Narwal_New_Release.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310248/Narwal_Freo_X_Ultra.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310247/Narwal_Freo_X_Plus.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2310250/Narwal_S10_Pro.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2309467/4474491/Narwal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/narwal-prasentiert-die-weltweit-leistungsstarksten-saugmopps-auf-der-ces-2024-302026959.htmlOriginal-Content von: Narwal, übermittelt durch news aktuell