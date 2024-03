Narryer Metals-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse von Narryer Metals-Aktien ergibt gemischte Bewertungen. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine deutliche Abweichung des letzten Schlusskurses von 43,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt näher, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Narryer Metals basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Narryer Metals zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurde eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält Narryer Metals eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Narryer Metals-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch ergibt die Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Narryer Metals basierend auf der RSI-Analyse ein "Gut"-Rating.