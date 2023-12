Narodny Sberegatelny Bank Kazakhstana AO Aktie: Das war ja klar …

Die Halyk Savings Bank of Kazakhstan Jsc-Aktie wird auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 13,47 USD, was nur geringfügig unter dem aktuellen Schlusskurs von 14,12 USD liegt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. Auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine positive Stimmung. Die Diskussionsintensität war stark, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Halyk Savings Bank of Kazakhstan Jsc-Aktie als Neutral-Titel aus. Der RSI7 beträgt 68, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 48,65 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien war die Anlegerstimmung in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber insgesamt überwiegt eine positive Stimmung basierend auf den neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage. Daher erhält die Halyk Savings Bank of Kazakhstan Jsc-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.