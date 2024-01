Narodny Sberegatelny Bank Kazakhstana AO Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können Aufschluss darüber geben, ob ein Unternehmen positiv oder negativ wahrgenommen wird. Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für die Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc in den letzten Wochen jedoch kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für das Unternehmen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für die Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 38,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, denn auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 49,44), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie damit in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 13,54 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,72 USD liegt, was einer Abweichung von +8,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 13,79 USD zeigt mit einer Abweichung von +6,74 Prozent in diesem Zeitraum einen positiven Trend. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an einem Tag, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc. Aufgrund dieser Erkenntnisse bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.