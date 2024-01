Narodny Sberegatelny Bank Kazakhstana AO Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc war in den letzten zwei Wochen ziemlich neutral. Es gab überwiegend positive Diskussionen an drei Tagen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch kein besonderes Interesse der Anleger an positiven oder negativen Themen festgestellt. Aufgrund dieser Beurteilung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc in diesem Aspekt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls kaum verändert, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 24,72 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie der Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend wird die Halyk Savings Bank Of Kazakhstan Jsc auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bewertet. Der GD200 verläuft bei 13,58 USD, während der Kurs der Aktie bei 14,9 USD liegt, was einer Abweichung von +9,72 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 13,87 USD, was einer Abweichung von +7,43 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.