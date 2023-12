Narnia HK Group Co Ltd Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Dividende der Aktie von Narnia Hk fällt derzeit niedriger aus als der Durchschnitt der Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was einen geringeren Ertrag von 6,18 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Narnia Hk liegt bei 89,47, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,44 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung des RSI als "Schlecht".

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Narnia Hk ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Narnia Hk in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Narnia Hk um 77,04 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 19,69 Prozent, wobei Narnia Hk mit 96,73 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

