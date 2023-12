Narnia HK Group Co Ltd Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Narnia Hk-Aktie hat in den letzten Wochen eine neutrale Stimmung und Diskussionsintensität erfahren. Die Anleger haben weder bedeutend positiv noch negativ auf das Unternehmen reagiert. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 0,062 HKD lag, was einem Rückgang von 76,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Trotzdem liegt der letzte Schlusskurs (0,05 HKD) über dem 50-Tages-Durchschnitt (+24 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Narnia Hk-Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 10,55, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält Narnia Hk eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Narnia Hk liegt bei 80, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 38, was zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamteinschätzung für die Narnia Hk-Aktie.