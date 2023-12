Narnia HK Group Co Ltd Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Narnia Hk-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt derzeit bei einem Kurs von 0,057 HKD. Dies entspricht einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf kurze Sicht wird die Einschätzung daher als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Bewertung, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -77,2 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) wird die Narnia Hk-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,55, was einem Abstand von 68 Prozent zum Branchen-KGV von 32,89 entspricht. Fundamentale Gesichtspunkte führen daher zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Narnia Hk-Aktie einen RSI-Wert von 87,5 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 44, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.