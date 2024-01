Nari Aktie: Das darf nicht passieren!

In den letzten Wochen konnte bei Nari eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die darauf hinweist, dass die Masse der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde dagegen eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Nari daher in dieser Kategorie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Nari mit einer Rendite von 11,34 Prozent eine überdurchschnittliche Performance auf. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,38 Prozent, während Nari mit 9,95 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird Nari in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nari daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Dynamik des Aktienkurses als negativ einzustufen ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25 ergibt dagegen eine Einstufung als "Neutral".

Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Nari führt.