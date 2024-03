Nari Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Der Aktienkurs von Nari verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 7,15 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -19,04 Prozent, was einer Outperformance von +26,2 Prozent für Nari entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -18,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Nari 25,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Nari. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige 7-Tage-RSI von Nari liegt derzeit bei 32,65 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Hingegen ist der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating für Nari in dieser Hinsicht führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nari. Es gab insgesamt 12 positive und ein negatives Stimmungsbild, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nari daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung deutet. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Insgesamt erhält Nari von der Redaktion aufgrund der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.