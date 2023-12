Nari Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Meinungen zu Aktien verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nari wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Nari in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,51 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um -1,04 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,7 Prozent hatte, liegt Nari 1,81 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Nari wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, wobei insgesamt neun Handelssignale ermittelt wurden, davon 9 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Nari-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 22,63 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,84 CNH, was eine Abweichung von -7,91 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 22,03 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nari bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.