Napco Security-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse von Napco Security zeigt positive Anzeichen. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was auf einen positiven Trend hindeutet. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Analysteneinschätzungen zeigen überwiegend positive Bewertungen für Napco Security. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 41 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -6,75 Prozent fallen könnte. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende weist Napco Security derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0,99 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11298,04 Prozent deutlich niedriger ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.