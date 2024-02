Napco Security Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Napco Security-Aktie ergab, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 31,72 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 44,69 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +40,89 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 37,21 USD liegt mit einem Unterschied von +20,1 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie von Napco Security in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung rund um die Napco Security-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Analysten gaben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Aktie der Napco Security ab, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel liegt bei 41 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -8,26 Prozent ergibt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" durch die Analysten.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Napco Security in den sozialen Medien verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aufmerksamkeit für das Unternehmen nimmt ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung durch die Analysten, während die Anlegerstimmung positiv ist, die technische Analyse aber gemischte Signale sendet.