Napco Security Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Napco Security gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Napco Security im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0,99 % aus, was 11545,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 11546,47 % ist. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Napco Security liegt mit einem Wert von 29,46 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 46. Der genaue Abstand beträgt aktuell 36 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Napco Security-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 30,83 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 33,31 USD (+8,04 Prozent Unterschied). Sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch auf den 50-Tages-Durchschnitt (29,75 USD) erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Napco Security so für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.