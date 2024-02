Napco Security Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Napco Security hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 14,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -3,96 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +18,53 Prozent für Napco Security entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 5,24 Prozent im letzten Jahr den Durchschnitt um 9,33 Prozent übertroffen. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Napco Security aktuell einen Wert von 30,89 auf und liegt damit 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Napco Security-Aktie bei 30,73 USD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 35,38 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +15,13 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen positive Abweichungen auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Napco Security-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,68, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Napco Security.