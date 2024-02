Napco Security Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Napco Security liegt bei 52 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 27,31 und wird als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Napco Security derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,78 USD, während der Kurs der Aktie bei 45,02 USD liegt, was einer Abweichung von +41,66 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 37,44 USD, was einer Abweichung von +20,25 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Napco Security beträgt 0,99 Prozent, was 11568,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 11569,63) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Die Napco Security weist ein KGV von 30,89 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 78,63. Dies entspricht einer Unterbewertung von 61 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.