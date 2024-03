Napco Security Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Aktienkurs von Napco Security hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -1,67 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Napco Security eine Outperformance von +16,25 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Napco Security um 13,33 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Napco Security liegt bei 30, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 78,59) unter dem Durchschnitt (ca. 61 Prozent) liegt. Aufgrund dieser fundamentaler Kriterien wird Napco Security als unterbewertet angesehen und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Napco Security beträgt 0,99 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,12) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Napco Security derzeit bei 32,1 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 40,89 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,38 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 38,79 USD, was einer Distanz von +5,41 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt wird daher das Unternehmen mit "Gut" bewertet.