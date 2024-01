Napco Security Aktie: Was noch aussteht!

In den letzten zwölf Monaten haben vier Analystenbewertungen für die Napco Security-Aktie stattgefunden. Alle vier Bewertungen waren positiv, so dass insgesamt ein "Gut"-Rating für die Aktie resultiert. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen ergibt, liegt bei 40 USD, was einem Aufwärtspotential von 22,17 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 32,74 USD. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" empfohlen.

Die Dividendenrendite von Napco Security beträgt derzeit 0,99 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,46 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung und Meinungen auf sozialen Plattformen wurden ebenfalls von Analysten betrachtet. Die Kommentare und Befunde waren neutral, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Napco Security diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.