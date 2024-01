Napco Security Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Napco Security liegt bei 6,45, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Damit wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Aktie von Napco Security beträgt 0,99 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten zu einem geringeren Ertrag von 11297,04 Prozentpunkten führt. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Napco Security-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 30,7 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 35,44 USD weicht somit um +15,44 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 32,17 USD eine überdurchschnittliche Abweichung von +10,16 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Napco Security in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -3,92 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" konnte Napco Security mit einer Überperformance von 5,48 Prozent punkten. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.