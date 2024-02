Napco Security Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Sicherheitsfirma Napco Security hat kürzlich eine Dividende von 0,99 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der elektronischen Geräte und Komponenten (11621,51 %) als niedrig eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die aktuelle Lage des Unternehmens zu bewerten. Der 7-Tage-RSI beträgt 60,42 Punkte, was bedeutet, dass Napco Security derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,87, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist und daher als "gut" eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Napco Security von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu der Einstufung "gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien hat das Unternehmen derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,89, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,16 liegt und daher zu einer "guten" Bewertung führt. Somit ergibt sich eine positive Gesamtbewertung für Napco Security basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.