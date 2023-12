Napco Security Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Dividendenpolitik von Napco Security wird von Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 1 liegt, was einer negativen Differenz von -11545,05 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen 4 Mal eine positive Bewertung und kein einziges Mal eine negative Bewertung gegeben, was langfristig zu einem positiven Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 35,14 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 13,83 Prozent und ein mittleres Kursziel von 40 USD, was auch positiv bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Napco Security eine Rendite von 27,38 Prozent erzielt, was um 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat das Unternehmen mit einer Rendite von 29,16 Prozent deutlich besser abgeschnitten.

Die Anleger-Stimmung zu Napco Security ist in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt wird das Unternehmen von institutionellen Analysten und Anlegern positiv bewertet, was sich in einem guten Rating widerspiegelt.