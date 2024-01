Napco Security Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Napco Security-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führte. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 40 USD, was einem Aufwärtspotential von 16,79 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 34,25 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 30,61 ist die Napco Security-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 46,02. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die Napco Security liegt bei 42,15, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen Wert von 25, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Napco Security eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.