Napco Security Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Napco Security. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Napco Security ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29 auf, was 38 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (47,09). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Napco Security-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 30,81 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (34,37 USD) um 11,55 Prozent. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 25,46 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs um 35 Prozent darüber. Somit erhält die Napco Security-Aktie auf Grundlage der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Napco Security liegt bei 12,98, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 13 und signalisiert eine überverkaufte Situation. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung für die Aktie von Napco Security sowohl aus Anleger-Sentiment, fundamentaler Analyse, technischer Analyse als auch dem Relative Strength Index.