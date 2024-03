Napco Security Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit vor allem positiv über die Aktie von Napco Security diskutiert. Dies führte zu einer überwiegend positiven Meinung auf dem Meinungsmarkt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Napco Security aktuell einen Wert von 30,89 auf, was 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 76 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine Bewertung von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Napco Security aktuell bei 0,99 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Elektronischen Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag von 11145,38 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Napco Security-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 32,22 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 39,38 USD weicht somit um +22,22 Prozent ab, was zu einer Bewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Zusammenfassend erhält die Napco Security-Aktie eine "Gut"-Bewertung im Bereich des Anleger-Sentiments und der fundamentalen Analyse, während die Bewertung im Bereich der Dividende auf "Schlecht" lautet. In der technischen Analyse erhält die Aktie wiederum eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage.