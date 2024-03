Napco Security Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Napco Security-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 32,22 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 39,38 USD weicht daher um +22,22 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (40,04 USD), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Napco Security-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von den Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 41 USD. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie um 4,11 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Napco Security-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Napco Security derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Dieser Unterschied von 11145,38 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Napco Security besonders positiv diskutiert, mit überwiegend grünen Stimmungsbarometern an zehn Tagen und neutralen Einstellungen an drei Tagen. Auch aktuell stehen positive Themen im Vordergrund, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Napco Security also eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.