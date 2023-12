Napco Security Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion über Aktien. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Napco Security eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Napco Security mit einer Rendite von 23,85 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 25 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,96 Prozent aufweist, liegt Napco Security mit 28,81 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein Rating "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Napco Security einen Wert von 29 auf, was 38 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Napco Security im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 1,45 % aus, was 11597,31 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 11598,76 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags führt dies zur Einstufung "Schlecht".