Napco Security Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Atos SE":

Die Analyse der Napco Security-Aktie zeigt, dass institutionelle Analysten dem Titel in den letzten 12 Monaten vier Mal die Einschätzung "Gut" und kein einziges Mal die Einschätzung "Schlecht" vergeben haben. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen durch Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 35,81 USD, und Analysten erwarten eine Entwicklung von 11,7 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 40 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie von institutioneller Seite als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Napco Security. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Napco Security-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 liegt bei 35,38 und der RSI25 bei 46,95, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie der Napco Security derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 30,76 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 35,81 USD liegt, was einer Abweichung von +16,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 33,1 USD um +8,19 Prozent über dem aktuellen Kurs, was erneut auf eine positive Entwicklung hinweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".