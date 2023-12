Napco Security Aktie: Es wird konkret!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Napco Security 4 Mal positiv, 0 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab keine neuen Analystenbewertungen in Bezug auf Napco Security in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 40 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (32,34 USD) einen Anstieg um 23,69 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie aus Sicht der Analysten.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Napco Security in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,85 Prozent erzielt, was eine Outperformance von 0,3 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Napco Security sogar um 16,83 Prozent höher. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Napco Security ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien. Die vorherrschenden Meinungen waren mehrheitlich positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Napco Security. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und die Häufigkeit der Beiträge nicht signifikant von der Norm abwich.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie von Napco Security.

