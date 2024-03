Napco Security Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Napco Security beträgt derzeit 0,99%. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten liegt diese Rendite um 11145,38 Prozentpunkte niedriger. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Napco Security im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um 477 Prozentpunkte niedriger. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat das Unternehmen jedoch eine Rendite von 12,58 Prozent erzielt, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" in diesem Bereich führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Napco Security-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, wobei 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Napco Security, und das Kursziel der Analysten liegt bei 41 USD. Dies würde eine zukünftige Performance der Aktie von 4,11 Prozent bedeuten, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt. Als Redaktion vergeben wir daher insgesamt das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung von Napco Security.