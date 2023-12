Napco Security Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Aktuelle Analyse zeigt positives Rating für Napco Security-Aktie

Die Napco Security-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat wurden keine Analystenupdates zu Napco Security veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 40 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 15,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Napco Security eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Napco Security liegt aktuell bei 27,1 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Napco Security überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Napco Security-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,84 USD. Der letzte Schlusskurs (34,72 USD) weicht somit um +12,58 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Napco Security eine Dividendenrendite von 1,45 % aus, was 11545,04 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt wird die Napco Security-Aktie von Analysten positiv bewertet, zeigt aber auch einige überverkaufte Signale. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.