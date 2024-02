Nanyang Topsec Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Topsec-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,5 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 6,71 CNH liegt, was eine Abweichung von -29,37 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Topsec eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und vier negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Topsec daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Topsec-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 40, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 70,26 liegt, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.