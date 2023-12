Nanyang Topsec Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Aktie von Topsec wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -4,11 Prozent, was zu einer Neutralbewertung führt. Ebenso liegt der aktuelle Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren Neutralbewertung führt.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Topsec bei 0 %, was 0,6 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Topsec eine Performance von -7,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Elektrische Ausrüstung-Branche im Durchschnitt um 19,02 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -26,61 Prozent führt. Im Vergleich zum Informationstechnologie-Sektor lag die Rendite von Topsec um 20,06 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Topsec sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft, da der Wert weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Topsec-Aktie in der technischen Analyse, in Bezug auf Dividenden und im Branchenvergleich ein neutrales Rating.

