Nanyang-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild von Nanyang. In den letzten sieben Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv gestimmt, ohne dass es eine negative Diskussion gab. Lediglich an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Nanyang daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen über einen längeren Zeitraum zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nanyang-Aktie deutet auf eine Überverkauft-Situation hin und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 50, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nanyang derzeit bei 24,98 HKD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs beträgt -3,12 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 24,04 HKD, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.