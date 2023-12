Nanyang Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beläuft sich auf 53,33 und für 25 Tage auf 52,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Nanyang. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Nanyang diskutiert wurde. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Nanyang von 23,8 HKD einen Abstand von -5,71 Prozent vom GD200, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 24,07 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Nanyang-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.