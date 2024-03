Nanyang Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Nanyang-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 24,11 HKD, während der aktuelle Kurs bei 25,25 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,73 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 23,94 HKD, was einer Abweichung von +5,47 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nanyang war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung auf der "Gut"-Ebene.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nanyang-Aktie liegt bei 5,88, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 17, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Nanyang-Aktie in verschiedenen Kategorien eine positive Bewertung und wird größtenteils als "Gut" eingestuft.